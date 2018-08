Stiefmoeder Nicole van den Hurk noemt Jos de G. een gevaar voor maatschappij: 'Hij is zo ziek'

DEN BOSCH - Jolanda van der Weijden en Ad van den Hurk vinden dat de 51-jarige Jos de G. tbs moet krijgen. De Helmonder wordt verdacht van verkrachting en het doden van hun 15-jarige dochter Nicole van den Hurk in 1995. 'Die man is een gevaar voor de maatschappij.'

De nabestaanden van Nicole vroegen om Jos de G. zwaar te straffen en hem tbs met dwangverpleging op te leggen. Maar justitie vordert nadrukkelijk geen tbs. "In principe is 14 jaar cel de maximum-eis die ze mogen eisen en daar zijn we tevreden mee", vertelt vader Ad van den Hurk aan Omroep Brabant. "Natuurlijk is het altijd te weinig, maar laten we hopen dat gerechtigheid geschiedt."

Gevaar voor de maatschappij

Stiefmoeder Jolande van der Weijden sluit zich hierbij aan, hoewel ze vindt dat Jos de G. tbs moet krijgen. "Want 14 jaar is een rare berekening, dat kunnen wij als leken niet begrijpen. Die man is een gevaar voor de maatschappij. Als je dit verzwijgt tot op de dag van vandaag, dan ben je zo ziek."

Een streep onder de dood van Nicole zetten, dat kunnen de ouders nooit. "Maar we kunnen hopelijk wel een streep zetten onder de onzekerheid", vertelt Van den Hurk.