PSV weet wie het kan loten in Champions League, van Real Madrid tot TSG 1899 Hoffenheim

EINDHOVEN - De naam PSV staat op een briefje dat donderdag uit een balletje komt bij de loting voor de groepsfase voor de Champions League. Door de winst over twee wedstrijden tegen BATE Borisov kunnen de Eindhovenaren nu nadenken over mogelijke tegenstanders. De lijst met tegenstanders is bekend, maar over hoe zwaar de poule van PSV echt gaat worden is nog niets te zeggen.

De loting voor de Champions League start donderdagavond om 18.00 uur. PSV zit in pot 3, net als Ajax. In de vier potten zitten acht teams. Per Champions League-groep wordt uit iedere pot één ploeg gehaald. PSV krijgt dus een tegenstander uit pot 1 (op papier de zwaarste pot), pot 2 en pot 4 (op papier de pot met de minst sterke teams in het miljoenenbal).

Welke teams zitten in welke pot? Een overzicht van de ploegen die donderdag allemaal in een balletje zitten.

Pot 1:

Real Madrid (Champions League-winnaar), Atlético Madrid (Europa League-winnaar), FC Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain en Lokomotiv Moskou.

Pot 2:

Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Benfica, Napoli, Tottenham Hotspur en AS Roma.

Pot 3:

Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax, CSKA Moskou, PSV en Valencia.

Pot 4:

Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Inter, TSG 1899 Hoffenheim, Rode Ster Belgrado en AEK Athene.





Voor in de agenda

De speeldagen van de Champions League zijn net als in andere jaren dinsdag en woensdag. De eerste wedstrijd van PSV is op 18 of 19 september. De andere wedstrijddagen: 2/3 oktober, 23/24 oktober, 6/7 november, 27/28 november en 11/12 december. Na de groepsfase gaat de knock-outfase in februari 2019.

