Pinner die 3800 euro betaalde voor een wijntje, meldt zich na vier dagen bij De Groene Engel

De Groene Engel in Oss (Foto: Charles Mallo/SQ Vision).

OSS - Degene die afgelopen weekend bij de Groene Engel in Oss per ongeluk 3800 euro pinde voor één wijntje, heeft zich gemeld. Daarmee komt na vier dagen een zoektocht naar de iets te genereuze klant.

“Het 'pinslachtoffer' heeft zich vanavond bij ons gemeld! Via een bericht in Weekblad Regio Oss van vandaag werd de persoon, die anoniem wil blijven, geattendeerd op het dure wijntje. Hij kon ons de afschrijving laten zien van € 3800 en nog wat centjes, precies het juiste bedrag. Daarmee komt een einde aan de zoektocht”, zo schrijft De Groene Engel op Facebook.

Bij het cultureel podium in Oss viel het personeel zaterdag op dat ze wel een heel hoge dagomzet hadden. Zo kwamen ze erachter dat er iemand 3800 euro voor een drankje had gepind, maar de eigenaar van de zaak kon niet zien wie dat gedaan had en ging op zoek naar de klant.

Teruggeven

De zaak kwam volop in het (landelijke) nieuws vanwege het opmerkelijk dure wijntje. "Iedereen bedankt voor de vele leuke reacties", aldus De Groene Engel. Ze zijn blij dat ze het bedrag weer kunnen teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.