Polonaise in Eindhoven: PSV fluitend naar groepsfase Champions League

EINDHOVEN - PSV heeft zich met groot gemak geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Eindhovenaren waren na de 2-3 zege in Wit-Rusland woensdag in eigen huis met 3-0 te sterk voor BATE Borisov.

De Wit-Russen begonnen de wedstrijd met een klein offensief, maar al snel nam PSV het initiatief. Trainer Mark van Bommel zag zijn ploeg binnen het kwartier op voorsprong komen. Op aangeven van Luuk de Jong scoorde Steven Bergwijn de openingstreffer. Later in de eerste helft scoorde De Jong zelf, hij kopte een voorzet van Jorrit Hendrix in het doel.

In de tweede helft kreeg PSV veel kansen op meer doelpunten. Hirving Lozano was uiteindelijk de enige speler die nog een doelpunt wist te maken. De Mexicaan bepaalde na een uur spelen de eindstand op 3-0.

Lees het live-verslag van Omroep Brabant hieronder terug.

'90 Drie minuten blessuretijd. Luuk de Jong en Jorrit Hendrix krijgen nog een kans om de score verder te vergroten, maar missen de kansen. Het blijft 3-0.

'88 Donyell Malen is dicht bij de vierde PSV-treffer. De invaller snijdt naar binnen en maakt zo ruimte voor zichzelf. Hij schiet vervolgens de bal recht op de doelman van BATE.

'82 Stevige tackle van Angeliño. De back vliegt met gestrekt been over de bal heen en raakt zijn tegenstander. De Spanjaard krijgt geel.

'79 Staande ovatie voor Steven Bergwijn. De maker van de eerste goal gaat naar de kant. Voor hem komt Donyell Malen in het veld, de jongeling maakte een week geleden de winnende treffer in Wit-Rusland.

'75 Bart Ramselaar komt als invaller binnen de lijnen. Door de blessure van Dante Rigo zat de middenvelder dit keer op de bank in plaats van de tribune. Als vervanger van Pablo Rosario krijgt hij nu wat speeltijd van trainer Mark van Bommel. Niet veel eerder viel Nicolas Isimat-Mirin al in voor Nick Viergever.

'71 Nikolai Signevich met een kans voor BATE Borisov. Hij is Nick Viergever te slim af. Maar Jeroen Zoet kraakt de bal, Denzel Dumfries is attent en werkt de bal vervolgens over zijlijn. Na tegentreffers tegen Fortuna Sittard, BATE Borisov en PEC Zwolle houdt Zoet zijn doel voorlopig nog schoon.

'67 Weer een kans voor PSV. Hirving Lozano legt de bal bijna vanaf de achterlijn terug richting strafschopstip. Luuk de Jong gaat aan de bal voorbij, daardoor krijgt de inlopende Steven Bergwijn de kans om zijn tweede van de avond te maken. Nemanja Milunovic gooit zich met zijn hele lichaam voor de bal en blokt zo het schot van de buitenspeler.

'66 Schotje van Steven Bergwijn. Doelman Denis Scherbitsky heeft er nog moeite mee, maar uiteindelijk heeft de 22-jarige doelman de bal te pakken. PSV stopt niet, de Eindhovenaren gaan op jacht naar meer.

'62 GOAL! PSV opent de deur naar het Champions League-avontuur definitief. Na een lange bal van Denzel Dumfries wint Hirving Lozano het duel. Via Gaston Pereiro komt de bal weer bij de Mexicaan. Hij snel langs zijn tegenstander en laat vervolgens doelman Denis Scherbitsky vervolgens kansloos.





'61 Hirving Lozano probeert het weer een keer vanaf de rand van het strafschopgebied. Het schot van de buitenspeler wordt geblokt. Het is één van de weinige hoogtepunten van de tweede helft. BATE kan niet, PSV hoeft niet. De Eindhovenaren zoeken wel naar een derde goal, maar nemen daarbij niet alle risico's.

'47 Heel veel ruimte voor PSV. Hirving Lozano gaat zijn tegenstander voorbij. Althans, de bal is er voorbij. Nemanja Milunovic voorkomt dat Lozano er ook echt voorbij gaat. Hij geeft de Mexicaan een zwieper. Milunovic krijgt geel, PSV een vrije trap op een aardige positie. Lozano kan hem niet nemen. Hij heeft verzorging gekregen in het veld en moet naar de zijlijn van de scheidsrechter. Gaston Pereiro krult de bal om de muur heen, maar de bal gaat ook over het doel van BATE.

'46 Er is weer afgetrapt in Eindhoven. Nog 45 minuten te spelen, dan is PSV zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League. Dat kan eigenlijk niet meer fout gaan.

RUST: PSV heeft een comfortabele voorsprong in het Philips Stadion. Ploeg van trainer Mark van Bommel is heel dicht bij de Champions League. De Wit-Russen laten weinig zien, ze krijgen amper kansen. De thuisploeg scoorde twee keer in de eerste helft, Steven Bergwijn en Luuk de Jongen maakten de treffers.

'45 Redding Jeroen Zoet. Maksim Volodko schiet vanaf de rand van het strafschopgebied op doel, maar de PSV-goalie strekt zich en voorkomt de aansluitingstreffer van BATE Borisov. De hoekschop levert geen gevaar op.

'43 Een kansje voor BATE Borisov. Spits Jasse Tuominen kopt een harde voorzet over het doel van doelman Jeroen Zoet. Het is één van de spaarzame keren dat de Wit-Russen voor de goal van Zoet verschijnen. PSV heeft niets te duchten van de bezoekers.

'36 GOAL! PSV was al even aan het zoeken naar een tweede treffer. Nu is het raak. Luuk de Jong kopt een voorzet van Jorrit Hendrix tegen de touwen.





'27 Een gedwongen wissel bij de bezoekers. Aleksandr Hleb gaat met een hamstringblessure naar de kant. Mirko Ivanic komt als invaller binnen de lijnen.

'22 Luuk de Jong legt de bal goed neer voor Gaston Pereiro. De aanvallend ingestelde speler twijfelt niet en schiet op doel. Weer is het Denis Scherbitsky die een doelpunt voorkomt.

'19 Goede redding van Jeroen Zoet, de PSV-goalie reageert goed op een inzet van Jasse Tuominen. Uit de counter die daarna volgt krijgt Hirving Lozano een kans om te schieten. Ook nu is het de doelman die redding brengt.

'14 GOAL! PSV komt op voorsprong in eigen huis. Steven Bergwijn maakt, op aangeven van Luuk de Jong, na een goede actie de 1-0. Door de goal moet BATE sowieso drie keer scoren om nog kans te maken op een ticket voor het hoofdtoernooi.

'10 Eerste mogelijkheid voor BATE Borisov. Dmitri Baga krijgt de kans om op het doel te koppen, maar zijn inzet mist de juiste richting.

'6 Een vrije trap aan de andere kant van het veld, dicht bij de zijlijn. Hirving Lozano en Gaston Pereiro weer achter de bal. Dit keer probeert de speler uit Uruguay het direct. Doelman Denis Scherbitsky tikt de bal over zijn doel, de corner levert geen gevaar op voor PSV.

'5 Vrije trap ter hoogte van de hoek van het strafschopgebied. Hirving Lozano staat samen met Gaston Pereiro achter de bal. De Mexicaan probeert het en is heel dicht bij de openingstreffer. Hij schiet de bal op de lat.

'4 De bezoekers uit Wit-Rusland zoeken de aanval in de openingsfase, zonder echt gevaarlijk te worden. De 37-jarige Aleksandr Hleb, vorige week nog bankzitter, probeert de ploeg naar voren te sturen.

'1 BATE Borisov heeft in de stromende regen afgetrapt in Eindhoven.

'Positief'

"Ik ben redelijk positief over de kans van PSV", zegt clubwatcher Joost van Erp. "Een gelijkspel of overwinning zijn sowieso al goed genoeg om door te gaan naar het hoofdtoernooi. Alleen als PSV snel op achterstand komt kan het nog een heet avondje worden. Maar daar houd ik niet zoveel rekening mee."





Opstelling

Mark van Bommel kiest voor de tweede wedstrijd tegen BATE Borisov voor dezelfde elf namen als in Wit-Rusland. Pablo Rosario keert weer terug in de basis, hij ontbrak zaterdag tegen PEC Zwolle in de selectie vanwege lichte klachten. Rigo ontbreekt nu in de selectie. Bart Ramselaar, die in Wit-Rusland op de tribune plaats moest nemen, zit nu op de bank.