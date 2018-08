Voortvluchtige moordenaar Kobus Lorsé (73) aangehouden in Roosendaal

ROOSENDAAL - De politie heeft woensdagmiddag de voortvluchtige moordenaar Kobus Lorsé (73) in een woning in Roosendaal aangehouden. Dat meldt de Telegraaf. Lorsé sloeg op de vlucht toen hij vorige maand tot twaalf jaar werd veroordeeld voor het doodschieten van zijn schoonzoon John Wassink. Wassink werd vier jaar geleden vermoord bij zijn autobedrijf in Roosendaal.

De 45-jarige Wassink werd op 26 juli 2014 doodgeschoten in zijn woonwagen in Roosendaal. Zijn lichaam, dat in plastic was gewikkeld, werd twee dagen later gevonden in het Markkanaal bij Terheijden. Zijn schoonvader kwam al snel als verdachte in beeld.

Ruzie tussen Wassink en dochter

Lorsé zou een van de laatsten zijn geweest die de Roosendaler nog in leven heeft gezien op diens autobedrijf. Het ANP schreef toentertijd dat hij een motief had vanwege een ruzie tussen Wassink en zijn vriendin, de dochter van Lorsé.

De rechter oordeelde in juli dat Lorsé twaalf jaar de cel in moet. Het Openbaar Ministerie had veertien jaar geëist. Lorsé was echter onvindbaar voor justitie.