Slotenmakers balen van louche praktijken van 'collega's': 'Het is te triest voor woorden'

EINDHOVEN - 850 euro. Dat was de torenhoge rekening die een oudere dame uit Den Bosch woensdag voorgeschoteld kreeg toen zij zichzelf buiten had gesloten in het woonzorgcentrum waar ze woont. De slotenmaker die ze belde, blikte of bloosde niet toen hij haar het exorbitante bedrag liet betalen. En ze is niet de enige, zo blijkt uit de vele reacties die we kregen op het verhaal. Ondertussen zitten de échte slotenmakers met de handen in het haar. "We proberen al jaren om iets aan deze oplichterspraktijken te doen. Maar het is gewoon niet op te lossen."

Slotenmaker Ad van het Hof van Van Delft Beveiligingen - actief in heel Brabant - kent ze maar al te goed, de verhalen van mensen die een gepeperde rekening krijgen na een belletje naar een slotenmaker. Zelf vraagt hij 135 euro voor het openen van een slot. "Mensen bellen vaak naar ons met de vraag wat het kost. Als we dan een bedrag noemen, hangen ze op en gaan ze op zoek naar een goedkoper adres. Vervolgens krijgen ze dan een oplichter aan de lijn die slechts 35 euro vraagt. Daarmee begint de ellende. Want als ze eenmaal aan je deur verschijnen met hun koffertje, vragen ze opeens veel en veel meer. En dat gebeurt heus niet op een vriendelijke manier."









Boven aan bij Google

Sinds een jaar of vier neemt de overlast van oplichters flink toe, merkt Van het Hof. "Als je op Google zoekt naar een slotenmaker, staan ze altijd helemaal boven aan de pagina. We hebben al eens geïnformeerd hoe wij als bedrijf bovenaan kunnen komen, maar dat is echt niet te doen. Dat kost 1500 euro per dag."



Volgens Van het Hof opereert de oplichtersbende vanuit Duitsland, steeds met een andere naam. "In Nederland worden jongens ingehuurd die een deel van de opbrengst krijgen. Die vragen dus gewoon zoveel mogelijk, want dat levert hen ook het meeste op." En ze worden ook steeds brutaler. "Ons bedrijfslogo is zelfs al eens nagemaakt. Zo komen wij ook in een kwaad daglicht te staan", aldus Van het Hof.



Machteloos

Meerdere keren is er overleg geweest met de politie en collega-slotenmakers om tot een oplossing te komen. "Maar we staan gewoon machteloos. Het zou helpen als Google de oplichters zou verwijderen, maar ja, hoe pak je dat aan? En ondertussen raken wij onze handel kwijt. Het is te triest voor woorden."



Rekening van 1700 euro

Ondertussen regent het op onze website en Facebook-pagina reacties van andere slachtoffers. "Bij mijn ouders hebben ze na een inbraak ook een slotenmaker gebeld. Hij is een half uurtje bezig geweest en er zijn drie nieuwe cilinders geplaatst. Hij moest 1700 euro betalen", vertelt Heidi Grinwis-Van Gorkum. "En eigenlijk ook nog per direct contant. Dat hebben ze niet gedaan. Uiteindelijk moesten ze 900 euro betalen. Maar toen zijn ze nog wel de sloten eruit komen halen."



"Bij mijn dementerende moeder ook", schrijft Karin Waardenburg. "250 euro, hoppa, snel verdiend. Ongelooflijk, wat een uitbuiters." En Marinus en Ria Klaassen: "Geen nieuws, wij moesten ook bijna 700 euro betalen, na een inbraak voor een nieuw slot".