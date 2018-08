PSV-fans in extase na bereiken groepsfase Champions League: 'Wij zijn nergens bang voor'

EINDHOVEN - De fans van PSV waren woensdagavond door het dolle heen nadat hun club de groepsfase van de Champions League had bereikt. De Eindhovense aanhang kan zich namelijk gaan opmaken voor wedstrijden tegen de grote clubs van Europa nadat het in eigen stadion BATE Borisov voor de tweede maal had verslagen (3-0).

De handen van de PSV-fans konden al rap de lucht in bij het duel tegen BATE Borisov. Na een klein kwartier maakte Steven Bergwijn namelijk al de 1-0. PSV zat meteen in een zetel en nadat Luuk de Jong er in de 36e minuut ook nog eens 2-0 van maakte, konden eigenlijk alle remmen al los bij de supporters van PSV. Alles wat daarna kwam was mooi meegenomen, het werd 3-0 en het feest was compleet.

De groepsfase van de Champions League brengt hopelijk een grote Europese topclub naar Eindhoven. Misschien zelfs wel meer, want de club is in ieder geval verzekerd van drie groepswedstrijden. De supporters van PSV hebben allemaal hun eigen favoriete tegenstander. Na de wedstrijd tegen BATE Borisov wordt er wat afgebluft. "Laat maar komen, we zijn nergens bang voor", aldus een enthousiaste fan.