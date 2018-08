Van altijd spelen op de PlayStation naar echte wedstrijden, droom Pablo Rosario komt uit

EINDHOVEN - PSV won woensdagavond met 3-0 van BATE Borisov, na de eerdere 2-3 zege in Wit-Rusland meer dan genoeg om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Het echte werk. Voor veel spelers van de Eindhovense club komt een droom uit, spelen op het hoogste niveau waar je als clubvoetballer kan spelen.

"Als kleine jongen speel je op de PlayStation, dan droom je om ooit op zo'n podium te mogen spelen. Nu hebben we het met z'n allen gehaald. Dat is echt heel mooi", zegt Pablo Rosario. De middenvelder is zichtbaar blij met de prestatie van PSV. "We hebben gezegd dat we het gingen halen. Als je het dan haalt is dat extra mooi."

Loting

Rosario kan geen ideale poule samenstellen, maar donderdagavond hoopt de jonge middenvelder wel op een paar grote clubs. "Barcelona, Real Madrid en Bayern M√ľnchen. Dat zijn clubs die je wil loten. Het is een goede ervaring voor de ploeg, voor de spelers. We spelen minimaal zes mooie wedstrijden. En dan kijken hoe we verder kunnen komen."

Nick Viergever zag al wat clubs voorbij komen. "Maar het is moeilijk te zeggen hoe en wat qua loting. We gaan achterover leunen. We zitten in de koker, dat is het belangrijkste. We spelen sowieso zes wedstrijden Champions League. Maar je wil ook wel een beetje perspectief hebben om te kijken of je door kan. Persoonlijk hoop ik wel op een Engelse club. We gaan het zien."

'Heel ander niveau'

Rosario zal deze dag niet snel vergeten. "Ik stond op, zette muziek op en voelde de vibe. Ik zei tegen Steven Bergwijn: we gaan ze afmaken. Uiteindelijk is dat ook gebeurd." De hele avond maakte wel indruk. "Hoe het publiek je naam scandeert. Hoe je binnenkomt, de lichten uitgaan, het lied komt. En dan staat iedereen met een vlaggetje te zwaaien. Dat zijn mooie dingen, het is een heel ander niveau. En dan komt zeker nog drie keer, dat is mooi om naar uit te kijken."

Ook Viergever was lovend over het publiek in het Philips Stadion. "Het geeft een tikkie extra in zo'n wedstrijd. Dat merk je al tijdens de warming-up. Ze zingen uit volle borst. Dat is net dat steuntje dat je nodig hebt om zo'n mooie avond te bereiken."