PSV heeft beet: middenvelder Érick Gutiérrez naar Eindhoven

EINDHOVEN - Middenvelder Érick Gutiérrez maakt de overstap naar PSV. De Eindhovenaren hebben een akkoord bereikt over de komst van de Mexicaan. De transfer werd in de nacht van woensdag op donderdag wereldkundig gemaakt.

PSV laat weten dat de huidige club van Gutiérrez, Pachuca, deze nacht een bekerwedstrijd speelt en Gutiérrez is op het laatste moment buiten de wedstrijdselectie gehouden. De huidige club van de voetballer wil graag eerlijk communiceren, waardoor de transfer op een ongebruikelijk moment naar buiten kwam.

Dat PSV belangstelling had voor de Mexicaan, was al geruime tijd te horen in het geruchtencircuit. Gutiérrez is een goede vriend van Hirving Lozano, de sterspeler van PSV.

De 23-jarige middenvelder is international van Mexico. Het is nog onduidelijk hoe lang het contract loopt dat Gutiérrez gaat tekenen bij PSV. Vermoedelijk tot 2023.