Cocaïne gevonden tussen speelgoed in kinderwagen, vermoedelijke drugsdealer aangehouden

LITH/OSS - Cocaïne tussen speelgoed in een kinderwagen. Deze vondst deed de politie maandag in een huis in Lith. De politie ging naar het huis na een melding dat een jonge vrouw was mishandeld door haar partner. Ze bleek een flinke blauwe plek te hebben opgelopen op haar knie.

Bij de politie ontstond het vermoeden dat er veel meer aan de hand was. Er werd besloten huiszoeking te doen. Daarbij werd de cocaïne in de kinderwagen gevonden.

Vermoedelijke drugsdealer

Uiteindelijk werd de partner van de vrouw in de wijk Ruwaard in Oss aangehouden. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om een drugsdealer. Het onderzoek is nog in volle gang, laat ze op Facebook weten.





De man moet vrijdag voor de rechter-commissaris verschijnen.