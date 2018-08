Lange files op A58 na ongeluk bij Etten-Leur, weg is weer vrij

ETTEN-LEUR - Op de snelweg A58 is donderdagochtend bij Etten-Leur een ongeluk gebeurd. De weg in de richting van Bergen op Zoom was enige tijd grotendeels afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij.

Door het ongeluk werd het verkeer over de busbaan geleid. Achter het ongeluk stond enige tijd een kilometerslange file. In de andere richting ontstond een kijkersfile met een maximale lengte van negen kilometer. Beide files namen na het vrijgeven van de weg in lengte af.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.