Willy en René speculeren over ideale loting PSV [Doe zelf de loting]

EINDHOVEN - Real Madrid, Borussia Dortmund en Rode Ster Belgrado. De droomloting voor PSV in de Champions League als je het vraagt een René van de Kerkhof. Het lijkt wel de nationale hobby in afwachting van de loting om 18.00 uur donderdag. Met als belangrijkste vraag: hoop je vooral op toppers als tegenstanders voor PSV (en/of Ajax) of gaat je voorkeur uit naar een poule met perspectief?

Willy van de Kerkhof geeft donderdagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio aan in elk geval te hopen op Barcelona en Young Boys. Als derde ploeg noemt hij Atlético Madrid om er direct aan toe te voegen dat hij zijn lijstje kwijt is. Dat verklaart veel, want Barcelona én Atlético Madrid als tegenstanders voor PSV kan niet. Beide Spaanse toppers zitten bij de loting donderdagmiddag namelijk in pot 1.

Wanneer je zelf ook alvast een voorschotje wilt nemen op de loting. Neem dan zeker even een kijkje op deze site. Onze PSV-watcher ging je al voor.

Wie uiteindelijk de tegenstanders van PSV worden in het kampioenenbal vindt Willy van de Kerkhof eigenlijk niet zo belangrijk. “Het gaat erom dat je weer meespeelt in de top van Europa”, zegt hij.

Willy noemt het ‘geweldig’ dat het PSV woensdagavond lukte zich te plaatsen voor het kampioenenbal. “We waren de beste over twee wedstrijden tegen BATE Borisov. De plaatsing was dan ook verdiend”, zegt hij. En dat dat ook nog gebeurde in een voor het publiek heel leuke wedstrijd is wat hem betreft een extra bonus.

Het bereiken van de Champions League noemt Willy 'een geweldige boost voor de ploeg'. Tegen de top van Europa spelen, zal volgens hem ook een positieve invloed hebben op het spel in de competitie van de Eindhovenaren.