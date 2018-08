Man overleden bij bedrijfsongeluk met tractor op bouwplaats in Breda

BREDA - Bij een bedrijfsongeluk op een bouwplaats aan de Neerloopweg in Breda is donderdagochtend een man om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde met een tractor, maar hoe het gebeurde is nog niet duidelijk.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, doet nader onderzoek.