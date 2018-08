Tijd voor de dahlia's: wagens klaargemaakt voor Bloemencorso, ook Thomas (3) helpt mee

ZUNDERT - De bouw van de corsowagens in Zundert gaat de laatste fase in, het is tijd voor de dahlia’s. In de tent van buurtschap Tiggelaar staat een gigantische raket van dit jaar klaar voor de duizenden bloemen.

De corsowagen is nu nog helemaal wit. “We gaan hem eerst inschilderen, om te weten welke bloemen waar moeten”, vertelt bouwer Kenneth Wagtmans. “Straks zitten er zo’n tweehonderd mensen in de tent en het is ondoenlijk om iedereen te vertellen welke bloem waar moet. Daarom schilderen we de wagen eerst in en daarna kunnen vanavond de bloemen erop.”









Out of Space terug op aarde

De wagen van buurtschap Tiggelaar, ‘Out of Space’, verbeeldt een optocht in een optocht. “We onthalen drie astronauten terug op aarde dit jaar, met alle aspecten die bij een optocht horen.” Freek de Bruijn is de ontwerper van de wagen: “Het wordt een optocht met marching band en cheerleaders.”

De oogjes van de bouwers zijn al aan de kleine kant, zo in de laatste week voor het corso. “Het was half 12 vannacht”, vertelt Freek. Kenneth ging een half uur later naar huis. Toch is de klus nog niet geklaard, bij het ‘tikken’ van de bloemen is alle hulp gewenst. Zo is de driejarige Thomas deze morgen al mee aan het helpen. “Dat is het mooie”, vertelt Kenneth. "Als baby gaan de kids al mee naar de corsotent, ze groeien er echt mee op!”