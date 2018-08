Willem II verrast met komst oud-international Vurnon Anita

TILBURG - Willem II heeft middenvelder Vurnon Anita (29) weten te strikken. Dat melden bronnen rondom de club. De middenvelder is drievoudig Oranje-international. Hij komt over van Leeds United. Daar stond hij sinds 2017 onder contract, maar kwam hij de laatste tijd weinig meer aan spelen toe.

Anita doorliep de jeugdopleiding van Ajax. Als 16-jarige jongen debuteerde hij in het eerste elftal van de Amsterdammers. Na zijn debuut speelde hij vooral veel in Jong Ajax, om later weer in het eerste terug te keren en uit te groeien tot een basisspeler.

Terug naar Nederland

In 2012 begon de middenvelder, die bij Ajax ook vaak als linksback in actie kwam, aan een Engels avontuur. Hij speelde daar bij Newcastle United in de Premier League en na een degradatie een niveautje lager in de Championship.

In 2017 vertrok hij transfervrij naar Leeds United. Van daaruit komt Anita nu naar Tilburg.