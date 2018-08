Frustratie, boosheid en herkenning over handelswijze dubieuze slotenmakers

BRABANT - Schandalig! De reacties op Facebook liegen er niet om. Veel Brabanders winden zich op over slotenmakers die absurde bedragen rekenen voor hun werk. Eerder deze week twitterde een wijkagent verbolgen over zo'n vorm van oplichting.

Het is niet alleen boosheid die naar boven komt over deze oplichterspraktijken, veel reageerders zijn zelf ook ooit op een soortgelijke manier bedonderd, zo zeggen zij.





Onder nette slotenmakers is het fenomeen van torenhoge rekeningen bekend. Ze balen er enorm van. Het zorgt voor een enorme imagoschade voor de branche. Deze vorm van oplichten is lastig te bestrijden. Een gedupeerde wordt meestal wel geholpen, de verleende hulp is alleen extreem duur.

De gedupeerde zou via een civiele procedure kunnen proberen het teveel betaalde bedrag terug te krijgen. Een rechter beoordeelt dan of de rekening in verhouding staat tot de geleverde dienst.















De bedragen waarvoor klanten opgelicht worden, verschillen van 200 euro voor vijf minuten werk tot 1700 euro voor drie kwartier werk. Er is ook veel herkenning van deze vorm van oplichting. Ouders, vrienden of de buurvrouw, velen herkennen de werkwijze van dubieuze slotenmakers. Hans van Hamersveld heeft een vriendin die slachtoffer werd van een foute slotenmaker. "Ruim 650 euro betaald, daarna schade hersteld door een professional. Nog eens 350 euro!", schrijft hij geïrriteerd.









Er zijn momenten waarop er snel een slotenmaker nodig is. Je bent je sleutel kwijt, er zit een sleutel aan de binnenkant van het slot, dieven hebben je slot geforceerd en moet vervangen worden en zo zijn er nog talloze situaties te bedenken waarom een slotenmaker nodig is.

'Spelen in op je emoties'

Tijl van Stiphout kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn slotenmaker schrijft hij op Facebook. "Zelf ook ooit 330 euro betaald. Was in een eerste instantie blij dat ik weer binnen kon. Gewiekst vooral hoe ze dat voor rekenen. Spelen gewoon in op je emoties. Voortaan beter opletten weer een dure les."

Angelique Heijmans kreeg ook buikpijn van de rekening, blijkt uit haar reactie. "Ik heb hetzelfde meegemaakt, rekening 1450 euro. Ik stond daar als vrouw alleen met twee mannen. Direct afrekenen. Ik was overdonderd. En het ergste is: die nieuwe pensloten, ik krijg ze niet meer omgedraaid."

In zo'n situatie bel je vaak in stress de eerste slotenmaker die je tegenkomt in de gids of op internet. Daar begint de ellende. Oplichters staan vaak bovenaan de lijst.





Slotenmaker Ad van het Hof van Van Delft Beveiligingen - actief in heel Brabant - zei daarover eerder tegen Omroep Brabant: "De oplichters staan vaak bovenaan in Google. Ze opereren vaak met meerderen vanuit Duitsland. Zo'n hoge Google-notering kost 1500 euro per dag daar kunnen wij niet tegenop."