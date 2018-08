Tekening van 13-jarige jongen leidde tot bommelding Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant gaat een 13-jarige Engelse jongen niet vervolgen voor de valse bommelding op 9 juli 2018 op het vliegveld van Eindhoven. Een tekening van de jongen leidde ertoe dat alle alarmbellen afgingen.

In het toestel werd een tekening gevonden waarop stond hoe je een vliegtuig kon laten ontploffen, achtergelaten door de jongen.

Ontruiming

De tekening werd gevonden door een passagier. Na de vondst heeft de gezagvoerder het vliegtuig laten ontruimen en hadden andere vluchten last van flinke vertragingen.

Niet zo bedoeld

De jongen is opgespoord en heeft verklaard dat hij geen serieuze bedoeling had met de tekening. Hij dacht dat men wel zou begrijpen dat het geen echte bommelding was. Het OM heeft - na een goed gesprek met de jongen - besloten hem niet te vervolgen.

