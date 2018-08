Rabobank heeft al één miljoen euro uitgekeerd aan gedupeerden van kluisjesroof Oudenbosch

De Rabobank in Oudenbosch werd in maart beroofd

OUDENBOSCH - De Rabobank heeft tot nu toe een miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd aan gedupeerden van de kluisjesroof bij een vestiging in Oudenbosch. Dat zegt woordvoerster Elise van Heeswijk van Rabobank Nederland. Over hoeveel nog moet worden uitgekeerd aan claims doet de bank geen mededelingen. Het Openbaar Ministerie schat de totale schade op zo’n tien miljoen euro.

De Rabobank begon in juni met het afwikkelen van claims van gedupeerden. De klanten moeten met foto's of taxatierapporten aannemelijk maken wat ze in hun kluisje hadden liggen. Het teruggeven van sieraden en munten is een complexe zaak, omdat sommige spullen door meerdere mensen zijn herkend.

De kluisjesroof gebeurde in de nacht van 3 op 4 maart. De twee bankrovers lieten zich opsluiten in het bankgebouw en gingen 24 uur later met vuilniszakken vol geld, goud en zilver weer naar buiten.

De politie hield eind april twee medewerkers van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN aan. Justitie denkt dat zij de kluisjesrovers hebben binnengelaten. Het duo zit nog vast. Ook heeft de politie nog twee oud-medewerkers van EBN in het vizier. Ze zijn nog niet aangehouden.