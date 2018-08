Mysterieus nieuw tv-programma 'Verborgen schat' speelt in Helvoirt

HILVERSUM - AVROTROS werkt aan een nieuw programma ‘Verborgen schat’ waarin Helvoirt centraal staat. Waarom Helvoirt? Op die vraag kan een woordvoerder van de omroep donderdagochtend geen antwoord geven. “Dan verklap ik de inhoud van het programma en dat is niet de bedoeling”, zegt ze. "We zitten nu volop in de voorbereiding en we zijn bezig met het werven van kandidaten."

Voor het programma, dat door de omroep wordt omschreven als een nieuw sociaal experiment op televisie, zijn de makers op zoek naar mensen die het hoofd koel kunnen houden in stressvolle situaties.

Deze stressbestendige deelnemers, qua leeftijd tussen de 18 en 80 jaar, moeten bovendien uit Helvoirt of omgeving komen. Op de vraag of je als deelnemer dus over kennis van Helvoirt moet beschikken, is het antwoord van de woordvoerder ‘nee’. Mysterieuzer kunnen ze het niet maken bij AVROTROS. De omroep belooft ons op de hoogte te houden. Wordt vervolgd dus…

Schat verbergen

De enige informatie die de makers vooralsnog kwijt willen, is dat het gaat om een programma waarin de deelnemers een schat moeten weten te verbergen terwijl er mensen achter hen aan zitten.

Wanneer het programma in Helvoirt wordt opgenomen, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Wel geeft ze aan dat het programma ergens in het voorjaar van 2019 wordt uitgezonden. Wanneer je je aanmeldt voor het programma is het de bedoeling dat je dit geheim houdt voor je omgeving.