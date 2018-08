Toestand in nek gestoken jongeman (17) 'zorgwekkend', dader nog steeds voortvluchtig

EINDHOVEN - Bij een steekpartij op het 18 Septemberplein in Eindhoven is donderdagmiddag een 17-jarige jongeman gewond geraakt. Volgens de politie is het slachtoffer in zijn nek gestoken en is zijn toestand 'zorgwekkend'. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er vooraf aan de steekpartij gebeurd is, is nog steeds onduidelijk.

Na de steekpartij werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk toch niet nodig. Omdat de steekpartij op klaarlichte dag plaatsvond, zijn er veel getuigen. De 16-jarige Bart Sanders liep met wat klasgenoten door de stad en zag het slachtoffer liggen. "We kwamen aanlopen en hij lag daar. Het was heel heftig om te zien", zegt hij.



'Binnen minuut in ambulance'

"Ik weet niet hoe hij eraan toe is, maar ik denk slecht. Hij hield zijn hand op zijn nek. Hij werd binnen een minuut in een ambulance getild en weggebracht", vertelt Bart. "Hij kon wel zelf overeind komen met hulp van de ambulancemedewerkers."



De dader is ervandoor gegaan. De politie is naar hem op zoek.