Sjoemelende adjunct-directeur De Rooi Pannen verliest kort geding en krijgt baan niet terug

EINDHOVEN - De Rooi Pannen in Eindhoven hoeft een adjunct-directeur zijn oude baan niet terug te geven. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag bepaald. De man kreeg een andere functie aangeboden, omdat hij gesjoemeld zou hebben met leerlingenaantallen.

De adjunct-directeur probeerde in een kort geding zijn baan te behouden. De rechter heeft bepaald dat de school daar niet op hoeft in te gaan.

Verkeerde peilmomenten

De adjunct-directeur en de directeur van de afdeling Horeca haalden op het verkeerde peilmoment handtekeningen van leerlingen op. De school had hierdoor onterecht te veel subsidie kunnen krijgen, voor 'spookleerlingen' die zich al hadden uitgeschreven.

Mbo-scholen moeten twee keer per jaar handtekeningen van leerlingen verzamelen en het aantal doorgeven om in aanmerking te komen voor subsidie. Per leerling levert dat 5000 tot 6000 euro op.

Maatregelen

De leiding van de Rooi Pannen kreeg lucht van de fraude en nam maatregelen. De directeur kreeg een vertrekregeling en de adjunct-directeur werd een lagere functie aangeboden. Hij zou onder voorwaarden weer als docent bij de afdeling Toerisme en Vrije Tijd aan de slag kunnen gaan.

