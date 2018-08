Grote brand in villa met rieten kap in Rijsbergen, buren moeten vanwege rook huis uit

RIJSBERGEN - In een vrijstaande villa aan de Antwerpseweg in Rijsbergen is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken. Bij de brand, die moeilijk te blussen is, komt veel rook vrij. Vier huizen naast de villa zijn ontruimd vanwege de overlast.

De brand ontstond rond kwart over twee op de bovenverdieping van het huis. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een villa met een rieten kap.





Hoogwerker

De brandweer is met vier bluswagens en een hoogwerker uitgerukt. Ook een ambulance is ter plaatse. Er is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar vermoedelijk is het vuur ontstaan tijdens schilderwerkzaamheden.

Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Vanwege de rook en de bluswerkzaamheden is de Antwerpseweg voor al het verkeer dicht.