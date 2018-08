Die zagen we niet aankomen, Corry Konings in Expeditie Robinson

Corry Konings moest wel even nadenken over een reisje naar de rimboe (Archieffoto)

BERKEL-ENSCHOT - Corry Konings heeft deze zomer ons eigen zonnige zuiden tijdelijk verruilt voor Kamp Zuid. Donderdag werd bekend dat ze vanaf volgende week te zien is in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. "Ik heb er wel even over na moeten denken."

Eerder werd al bekend dat Steven Brunswijk deel uitmaakt van hetzelfde team. Hij vertelde aan Omroep Brabant: "Als ik hongerig ben, word ik heel chagrijnig. Ik ga dan op iedereen zeuren." En donderdag is daar dan het nieuws dat Corry Konings het Brabander-gehalte in Kamp Zuid dit seizoen verder opkrikt. Krijgen we van de zangeres, die volgende week haar 67ste verjaardag viert, ook een kant te zien die we niet eerder zagen? Konings: "Dat zou best wel eens kunnen ja."

'Vanzelf weer morgen'

"Ik zit nog lang niet achter de geraniums," zei Konings gedecideerd tijdens een interview met Omroep Brabant eerder dit jaar. En dat blijkt! Niks geen geraniums, inheemse planten zag de zangeres groeien tijdens de opnames op het eiland. Ze begrijpt wel dat menigeen verbaasd een wenkbrauw omhoog trekt bij het horen van het nieuws over haar deelname. "Verrassend, hé? Dat had niemand verwacht!" Zichzelf moeten redden op een onbewoond eiland, dat hoefde ze nog niet eerder. "Kan ik dat wel, dacht ik eerst. Ik ben wel de oudste." Eerlijk is eerlijk, zelf was ze soms ook wel een beetje verbaasd dat ze ermee had ingestemd. "Dan dacht ik: ik heb gewoon ja gezegd!"

Uiteraard kan de zangeres niet vertellen of het een lang of een kort avontuur voor haar was. Wel zegt ze: "Ik heb het eigenlijk fantastisch naar mijn zin gehad. Blik op oneindig, verstand op nul." Normaal gesproken brengt Konings de nachten door in een fijne slaapkamer in haar riante huis in Berkel-Enschot. Middenin de rimboe slaapt het toch even anders, zo ontdekte ze: "Je ligt toch op iets hards. En er zijn dierengeluiden. Je wordt dan toch vaker wakker. Maar dan dacht ik maar: het wordt vanzelf weer morgen."

Sneak preview

Inmiddels slaapt Konings weer in haar eigen zachte bed. Volgende week donderdag om 20.30 is op RTL5 de eerste aflevering van Expeditie Robinson te zien. Voor de zangeres uit Berkel-Enschot zal die niet verrassend zijn. Samen met de andere deelnemers mocht zij die deze donderdag al bekijken.