Het is het belangrijkste moment van het bloemencorso: de Jubel van Zundert [SPECIAL]

ZUNDERT - 'U mag stoppen', dat zijn de magische woorden van het bloemencorso in Zundert. Dat wil iedere wagenbouwer op corsozondag horen. Het betekent namelijk dat jouw wagen het bloemencorso heeft gewonnen. Ook zondagmiddag zullen ze weer klinken, met alle (emotionele) gevolgen van dien!

De Jubel is een bijzonder moment. Het wordt omschreven als een 'explosie van emoties'. Ton Biemans mocht jaren bekend maken welke wagen er mocht stoppen. "Ontwerpers rennen van de tribunes af, mensen rennen de straat op, duwers komen van onder de wagen en iedereen is in extase", vertelt hij. "Ik zeg wel eens: Als je honderd huilende mannen wilt zien moet je op corsozondag naar Zundert komen."

In de special 'Op weg naar de Jubel' kom je meer te weten over die jubel. Wat maakt het moment nou zo bijzonder en wat doet het met je als bouwer als je die Jubel veertien jaar geleden voor het laatst hoorde voor jouw wagen. Bekijk het hieronder.

Kijk het bloemencorso LIVE

Zondag 2 september rijden de corsowagens weer door de straten van Zundert. Dat is live te zien bij Omroep Brabant.