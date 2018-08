Loting Champions League voor Michael van Gerwen al bekend

VLIJMEN - Michael van Gerwen komt net als PSV in actie in de Champions League. De darter uit Vlijmen neemt het in de groepsfase op tegen Gary Anderson, Daryl Gurney en Dave Chisnall. Van Gerwen won nog nooit de Champions League of Darts. Het toernooi gaat op 22 september van start in het Engelse Brighton.

De Champions League of Darts is een ander toernooi op de PDC-agenda. De meeste toernooien worden gespeeld volgens het knock-out-systeem, maar de CL-darts niet. De beste acht darters van de wereld worden verdeeld in twee groepen. 'Mighty Mike' neemt het in Groep A als eerste op tegen Dave Chisnall, alvorens hij nog tegen Gary Anderson en Daryl Gurney gaat gooien. De beste twee van de groep gaan door en maken met de twee beste van Groep B uit wie de winnaar wordt van de derde editie van de Champions League of Darts.

Nog niet gewonnen

Van Gerwen gaat proberen om zijn eerste CL-darts op zijn naam te schrijven. Vorig jaar strandde Van Gerwen al in de groepsfase. Hij zat in een groep met Phil Taylor, Raymond van Barneveld en Adrian Lewis, maar werd uiteindelijk derde in die groep. Het jaar daarvoor bereikte 'Mighty Mike' de finale. Door in de groep tweede te worden achter Taylor. In de halve finale won Van Gerwen van Anderson, waarna hij uiteindelijk in de finale zijn meerdere moest erkennen in Taylor, die de eerste editie van de Champions League of Darts op zijn naam schreef.