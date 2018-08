[VIDEO] Virgil van Dijk houdt jonge Liverpool-fans voor de gek

BREDA - Virgil van Dijk heeft enkele jonge fans van Liverpool flink laten schrikken. De verdediger van de Engelse topclub werkte mee aan een 'photobomb'.

Simpel uitgelegd: fans dachten op de foto te gaan met enkele Liverpool-spelers. Er waren kartonnen poppen neergezet, onder meer van de 27-jarige Van Dijk. Maar de 'poppen' waren er ook echt en dat leverde enkele hilarische fragmenten op.



Liverpool is momenteel koploper in de Premier League. Van Dijk is bij The Reds ook dit seizoen een vaste waarde.