Tilburgse student (20) overleden aan meningokokkenziekte: 'Toekomst wordt ruw afgesneden'

TILBURG - Daniël van Bokhoven, student van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek, is donderdag overleden aan meningokokkenziekte. De 20-jarige student was vorige week begeleider tijdens het introductiekamp voor eerstejaarsstudenten. Hij werd aan het begin van deze week opgenomen in het ziekenhuis.

"Met grote schrik, verslagenheid, verwarring en verdriet heeft ons vanmiddag het droevige bericht bereikt dat onze student Daniël van Bokhoven vandaag in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven is overleden", schrijft directeur Marjo Spee van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek.

"Op dit moment gaan onze gedachten uit naar de familie, vrienden en kennissen van Daniël. Als zo’n toekomst ruw wordt afgesneden, is dat voor alle betrokkenen een moment om daarbij stil te staan."

'Verwerking van dit verdriet'

Op de Fontys Hogeschool voor Journalistiek zijn ze behoorlijk geschrokken door het nieuws, laat de directeur weten. "We willen vrijdag alle studenten en docenten van onze opleiding de gelegenheid bieden om met elkaar een start te maken met de verwerking van dit verdriet", schrijft Spee. "Daarom hebben we besloten om morgen, vrijdag 31 augustus 2018, geen onderwijsprogramma aan te bieden."

Geen andere mensen ziek

Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. De ziekte kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging en kan in sommige gevallen dodelijk zijn. "De kans is heel klein dat iemand ziek wordt nadat hij is besmet", liet een woordvoerder van de GGD eerder deze week weten.

"Iedereen die recentelijk intensief contact heeft gehad met de student, is inmiddels persoonlijk benaderd." Volgens de GGD zijn er voor zover bekend geen andere mensen ziek geworden. De verwachting is dat dat ook niet meer gaat gebeuren. Van Bokhoven was in de eerste week van dit schooljaar begeleider tijdens het introductiekamp. Hij was daar met veel andere medestudenten, wat de kans op besmetting groter maakt. De GGD gaf na het introkamp ook voorlichting op de Fontys Hogeschool voor Journalistiek over de meningokokkenziekte.

Klachten kunnen snel verergeren

Iemand met meningokokkenziekte kan heel snel erg ziek worden. "Dat is ook wat hier is gebeurd." Klachten zijn plotselinge hoge koorts, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, je suf voelen, niet tegen licht kunnen en een zere, stijve nek, vooral als je je hoofd voorover buigt.

Soms verschijnen er heel kleine rode of paarse vlekjes op de huid. Meer informatie over de ziekteverschijnselen is terug te vinden op de website van GGD Hart voor Brabant.

Meer besmettingen

Eerder dit jaar schreef het Algemeen Dagblad dat de afgelopen jaren aanzienlijk meer mensen met meningokokken werden besmet dan voor 2015.