Drie tieners opgepakt voor overval met mes op Kruidvat in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie heeft drie minderjarige jongens aangehouden voor een overval eerder dit jaar op het Kruidvat aan het Nederlandplein in Eindhoven. De tieners van 15, 16 en 17 jaar oud komen uit Eindhoven en hebben bekend dat ze de overval hebben gepleegd.

De jongens drongen op dinsdag 15 mei de winkel binnen en dwongen een medewerker onder bedreiging van een mes geld te geven. Hoewel niemand gewond raakte, was het personeel wel flink geschrokken. Het was namelijk de tweede keer binnen een paar maanden tijd dat het filiaal werd overvallen.

Of de jongens aan nog meer overvallen op winkels gelinkt kunnen worden, wordt onderzocht. "Hun manier van werken wordt wel vergeleken met andere overvallen", aldus de politie Eindhoven. "Het is voor nu niet zeker dat dit ook echt het geval is."

De jongens zullen worden voorgeleid aan een kinderrechter.