Brabant vanuit de lucht, maar dan het Brabant van negentig jaar geleden

EINDHOVEN - Het zijn ludieke beelden: luchtfoto’s van Nederland, ook van bekende (en enkele minder bekende) plekken in Brabant, maar dan van voor de oorlog. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) verzamelde het fysieke beeldmateriaal uit de jaren 20 en 30, digitaliseerde het en zette een uitgebreide verzameling online.

Vorig jaar publiceerde het NIMH ook al beelden online van een vooroorlogs Nederland. Die collectie is deze week uitgebreid naar een verzameling van ruim 2000 luchtfoto’s. Van Brabant zijn onder meer het Breda, Bilthoven, Eindhoven, Gilze, Grave, de jaren twintig te zien.



De gehele collectie is hier te zien en is vrij te gebruiken.









Foto’s gemaakt door de Luchtvaartafdeeling

De foto’s zijn gemaakt in de jaren twintig en dertig door de ‘Luchtvaartafdeeling’, zeg maar, de voorloper van de Luchtmacht. De foto’s focussen zich met name op de infrastrcuur, en dienden als bron voor landkaarten of hulpmiddel bij militaire oefeningen.