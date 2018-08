Werkgevers willen in kaartenbakken van UWV en gemeenten om aan personeel te komen

TILBURG - Werkgevers in Brabant en Zeeland willen in de 'kaartenbakken' van de gemeenten en uitkeringsinstantie UWV om zo zelf geschikt personeel te vinden. Dat schrijft werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland in een tienpuntenplan dat deze week is gepresenteerd.

Werkgevers vinden dat ze nu nog te vaak tegen belemmeringen aanlopen bij het vinden van geschikt personeel onder mensen met een uitkering.

Banenafspraak

Werkgevers en vakbonden maakten in 2013 samen met het kabinet de 'banenafspraak', waarbij er in 2026 in totaal 125.000 mensen met een uitkering aan een betaalde baan moeten zijn geholpen. Het gaat hierbij om 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Het bedrijfsleven claimt dat dit al voor 30.432 mensen is gelukt. terwijl de overheid ver achterblijft bij het behalen van haar eigen doelstelling. "Dat roept een onrechtvaardigheidsgevoel op bij ondernemers. Overheid, als ondernemers het kunnen, waarom jullie dan niet?"

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft daarom tien punten opgesteld voor een betere organisatie van de werkgeversdienstverlening. Lars van der Hoorn, ondernemer, regiobestuurder VNO-NCW Eindhoven en vicevoorzitter van het Werkbedrijf Zuidoost-Brabant: "Wij trekken als werkgevers aan de bel. Het gaat economisch goed in onze regio. Werkgevers schreeuwen om personeel, maar slechts mondjesmaat worden mensen met een uitkering aan het werk geholpen. Dit plan is een mooi initiatief wat toepasbaar is in alle arbeidsmarktregio’s in Brabant en Zeeland".

Kaartenbakken

Zo is de vindbaarheid van kandidaten voor de werkgevers een probleem. Een belangrijke aanbeveling in het tienpuntenplan is daarom het ‘opengooien’ van de kaartenbakken. "Weet wie er in het systeem van UWV en de gemeenten zitten, wat deze mensen kunnen en deel dat met partijen in de regio. Daarnaast moeten werkgevers zelf kunnen zoeken naar geschikte kandidaten, maar wel met de voorwaarde dat kandidaten vindbaar zijn. Een toegankelijk profiel is hiervoor nodig. Dat is voor veel mensen met een uitkering nog niet het geval", aldus de werkgevers.