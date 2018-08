NAC huurt Robert Mühren voor één jaar: 'Hij is een ander type spits'

BREDA - NAC heeft de gewenste spits binnen. De Bredase club huurt Robert Mühren voor één jaar van het Belgische Zulte-Waregem. "Ik speel het liefste achter de spits, maar kan met mijn diepgang net zo goed renderen als enige spits", zegt de aanvaller die eerder voor onder meer AZ en FC Volendam uitkwam.

Trainer Mitchell van der Gaag gaf het al meermaals aan: "Wij willen nog graag een ander type spits binnen halen." Met de komst van de 29-jarige aanvaller is NAC daar in ieder geval in geslaagd. "Er is veel vraag naar de spitspositie op de markt, daardoor was het niet gemakkelijk om een geschikte aanvaller te vinden", zegt technisch directeur Hans Smulders op de website van NAC. "We zijn blij dat Mühren voor NAC heeft gekozen. Hij is een ander type dan we al in huis hebben en past goed in het profiel van een spits die de ruimtes achter de laatste lijn van de tegenstander kan opzoeken."

Ervaring

Mühren heeft al aardig wat eredivisie-ervaring. Hij kwam eerder uit voor FC Volendam, waarna hij de overstap maakte naar AZ. Bij de club uit Alkmaar kwam de aanvaller niet geheel uit de verf. Zulte Waregem bood uitkomst, maar daar speelde Mühren uiteindelijk maar dertien wedstrijden. Afgelopen seizoen verhuurde de Belgische club Mühren al aan Sparta Rotterdam en in dienst van de Rotterdammers kwam Mühren tot 33 wedstrijden waarin hij negen doelpunten wist te maken. Nu huurt NAC Mühren dus, een stap waar de aanvaller zelf blij mee is. "Het is allemaal snel gegaan, vanochtend was ik nog in België en nu sta ik in het stadion", zegt Mühren.

"Ik speel het liefste achter de spits, maar kan met mijn diepgang net zo goed renderen als enige spits. Ik wil dit seizoen zo veel mogelijk spelen en het publiek op veel doelpunten en assists trakteren." De 29-jarige aanvaller is er naar alle waarschijnlijkheid al bij als NAC het komende zondag in de Kuip opneemt tegen Feyenoord.