Wijkagent wil onderzoek naar slotenmaker Den Bosch die oude vrouw 850 euro uit de zak klopte

DEN BOSCH - Wijkagent Marc de Wit in Den Bosch wil onderzoeken of het mogelijk is een slotenmaker in zijn stad strafrechtelijk te vervolgen. De slotenmaker hielp een oudere dame die zich had buitengesloten. Hij rekende daar 850 euro voor. Agent De Wit heeft daar via social media al boos op gereageerd.

De 88-jarige vrouw had zich buitengesloten in Zorgcentrum Noorderkroon. Via de receptie van de instelling werd een slotenmaker ingeschakeld. Na twee uur wachten kwam-ie eindelijk opdagen. Hij haalde direct een boormachine tevoorschijn, alsof er geen simpelere oplossing mogelijk was. Vervolgens werd de vrouw gevraagd welgeteld 853 euro en wat centen te betalen. 'Schandalig dat je dat durft te vragen', twitterde De Wit.

Slotenmeester.nl

De zoon van de mevrouw heeft de slotenmaker gevraagd een deel van het geld terug te geven. Zoon Richard: “Ik heb via de website Slotenmeester.nl twee keer contact gehad met de vestiging in Den Bosch Ze zijn niet van plan ook maar één cent terug te betalen en verwijzen naar het hoofdkantoor in Breda. De wijkagent vertelde hetzelfde”.

De wijkagent wil het er niet bij laten zitten, maar ook Richard heeft inmiddels contact gehad met het AvroTros TV-programma Opgelicht. “Ik ga net zo lang door tot ik het geld terug hebt. De slotenmeester heeft aan mij een verkeerde want ik vind het een grof schandaal dat ze voor een half uurtje werk 850 euro vragen”, aldus Richard.









Bang voor duplicaatsleutels

Met zijn moeder gaat het naar omstandigheden goed. “Ze vraagt zich wel af of er nu niet ergens duplicaatsleutels van haar voordeur zijn waar iemand misbruik van kan maken. Je weet nooit waar mensen die zoveel geld durven vragen nog meer toe in staat zijn”, zegt Richard.

De Slotenmeester zwijgt ondertussen in alle toonaarden. Op de website staan per provincie bedrijven die aangesloten zijn bij de organisatie. Er staan geen lokale bedrijfsnamen bij. Wie het nummer in Den Bosch belt dat ook door de receptie van Noorderkroon is gebeld, krijgt nu te horen dat het nummer niet bereikbaar is.

Volgens de Kamer van Koophandel zit het hoofdkantoor aan de Ceresstraat in Breda. Het bedrijf staat ingeschreven als AS Auto’s – de Slotenmeester. Het gebouw aan de Ceresstraat is een bedrijfsverzamelgebouw met een tiental bedrijven. AS Auto’s noch de Slotenmeester komen op de lijst voor. Wie het nummer in Breda belt krijgt wel iemand van de Slotenmeester aan de lijn, maar na de mededeling dat we morgen moeten terugbellen wordt de verbinding verbroken.

