Stierf de stiefvader van Theo van P. na een val of een klap van de stofzuigerbuis?

RIJSBERGEN - Theo van P. (29) heeft donderdag in Breda een eis van twee jaar onvoorwaardelijk tegen zich horen eisen. Hij wordt verdacht van de moord op zijn stiefvader Otto Vriends uit Rijsbergen, vorig jaar juli. Uit onderzoek van het NFI kan niet met zekerheid worden vastgesteld hoe Vriends om het leven is gekomen. "En als niet bewezen kan worden dat Van P. met kracht heeft geslagen, dan eis ik vrijspraak", zegt, Ronald Drenth, zijn advocaat.

Uit onderzoek naar de doodsoorzaak van Otto Vriends komt naar voren dat hij is overleden aan herseninklemming met als gevolg zuurstoftekort. Van P. verklaart dat hij zijn stiefvader heeft geslagen met een voorwerp, maar dat dat niet de doodsoorzaak kan zijn. Van P. moeder verklaart dat haar man is gestruikeld en met zijn hoofd op het kookeiland is gevallen. De officier van justitie gelooft dit niet en ziet het slaan met waarschijnlijk een stofzuigerbuis als de doodsoorzaak.



Tegenstrijdige getuigenissen

Zowel de moeder van Van P. als zijn vrienden en hijzelf geven tegenstrijdige verklaringen af bij de politie. De officier van justitie vindt de verklaringen van de verdachte niet betrouwbaar, omdat hij zich pas na tien dagen meldde bij de politie. "In de tussentijd heeft hij de kans gehad om het sectierapport te lezen of door zijn omgeving te worden bijgepraat," aldus de officier van justitie.



Voordat Van P. werd ondervraagd, zegt hij zelf in een tapgesprek dat hij met een voorwerp heeft geslagen. Advocaat Drenth vindt het eng om de verklaringen van Van P's vrienden als waar te beschouwen, omdat zij dronken waren. Buren verklaren dat zij een man en vrouw hoorde roepen op die avond. De man riep: 'help hem' en de vrouw 'nee'. Het vermoeden bestaat dat de mannenstem van Van P. was en de vrouwenstem van zijn moeder.







Stofzuigerbuis, barkruk of kookeiland?

Omdat niet met zekerheid kan worden gezegd of het letsel door de klap van Van P. is ontstaan of door de val, vraagt de officier van justitie om vrijspraak van doodslag. Hij vindt dat de verdachte veroordeeld moet worden voor mishandeling met de dood tot gevolg. Het NFI zegt dat de verwondingen zowel door de stofzuigerbuis als de val op de kruk of de val op het kookeiland veroorzaakt konden worden.



Slachtofferverklaring

De zus van Otto Vriends maakte gebruik van haar spreekrecht:" Toen ik bij de ambulance stond, kon ik mij niet voorstellen dat ik hem nooit meer zou spreken. Heb je enig idee wat dit voor ons betekent? Wij hebben nog zoveel vragen en elke keer kom je weer met een andere verklaring. Waarom heb je tien dagen gewacht voordat je je meldde bij de politie?"



Over twee weken doet de rechter een uitspraak.