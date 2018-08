Babyhert Snuitje wordt vertroeteld bij 'adoptiemoeder' in Tilburg

TILBURG - Toen Monique van Loon werd gebeld met de vraag of ze zich over een jong hertje wilde ontfermen, aarzelde ze geen moment. "Natuurlijk wil ik een damhertje opnemen in huis en het met de fles grootbrengen" luidde het antwoord op de vraag. Het dier, nu omgedoopt tot Snuitje, werd afgestoten door zijn moeder.

De reacties op het redden van het babyhert zijn alleen maar positief. Toch begrijpt 'adoptiemoeder' Monique het wel dat er mensen zijn die de verzorging van Snuitje niet goed zouden keuren. Een babyhert hoort nou eenmaal bij de moeder. "Maar ja, als dat niet lukt, dan laat je het ook niet liggen, toch?"



Verstoten

Het hertje is geboren in Hilvarenbeek bij een stel dat bij hun huis een soort hertenkamp hebben. De moeder keek niet om naar haar jongste telg en daardoor zat het beestje al vier dagen zonder eten. "Dit hertje lag eenzaam en verlaten in een hoek" vertelde de kennis die Monique om hulp vroeg. Daarop stapte ze meteen in haar auto om het dier op te halen.

Voeding

Het is nu nog even kijken wat Snuitje wil qua eten. Het damhertje leert nu dat er uit de fles via de speen drinken komt. "De eerste dagen hebben we een beetje moeten stoeien om de speen te geven. Dat is uiteindelijk ver gelukt en we voeden Snuitje nu zes of zeven keer per dag". 's Nachts de wekker zetten doet Monique niet, ze wordt vanzelf wakker om even te gaan kijken hoe het gaat.



Dierengek

Monique heeft al voor veel meer dieren gezorgd. Geitjes, lammetjes en ganzen, ze heeft ze allemaal in huis gehad. De meeste beesten werden allemaal zindelijk. "Naar buiten, plassen, poepen en weer terug naar binnen". Monique hoopt dat dit uiteindelijk met haar nieuwe oogappel ook gaat lukken.