Tilburger moet vier jaar de cel in voor brute verkrachtingen

TILBURG - Tilburger Miguel van den B. (30) is donderdag veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, voor de brute verkrachting van twee vrouwen. Dat heeft de rechtbank van Breda donderdag bepaald.

In december 2016 verkrachtte de 30-jarige man een vrouw die hij in een café in Tilburg had leren kennen. Zij bracht hem met de fiets naar huis en ging vervolgens mee naar binnen. Hier dwong hij haar om seks met hem te hebben.

Pistool

Krap een jaar later, in november 2017, verkrachtte hij nog een vrouw. Ze kwam bij hem eten en aanvankelijk was het gezellig. Ze keken televisie en dronken wat, maar op het moment dat de vrouw naar huis wilde, sloeg de sfeer om. Ook zij werd gedwongen om seksuele handelingen bij Van den B. te verrichten. Ook had hij een gaspistool in zijn bezit, wat verboden is.

De tijd die hij al in de cel heeft gezeten, wordt op de straf in mindering gebracht. De slachtoffers krijgen een schadevergoeding.