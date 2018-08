Loodzware Champions League-poule PSV: FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Inter naar Eindhoven

EINDHOVEN - PSV gaat in de Champions League spelen tegen FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. Dat wees de loting in Monaco donderdagavond uit. De ploeg van Mark van Bommel plaatste zich woensdag eenvoudig voor het hoofdtoernooi van het Miljoenenbal door BATE Borisov in eigen huis met 3-0 te verslaan.

Dat betekent dus een trip naar Camp Nou, naar het gloednieuwe stadion van de 'Spurs' en naar Giuseppe Meazza. PSV kan dus mooie, maar ook vooral zware wedstrijden tegemoet zien.

Kampioen Spanje

PSV treft in poule B FC Barcelona, de kampioen van Spanje. Ook komt de nummer drie van Engeland, Tottenham Hotspur naar Eindhoven en als kers op de taart kwam Inter uit pot vier en daarmee kan deze groep met recht 'de poule des doods' genoemd worden.