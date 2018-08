'Prachtig, maar sportief kansloos', PSV-watcher Joost van Erp over Champions League-loting [VIDEO]

EINDHOVEN - PSV-watcher Joost van Erp spreekt van prachtige wedstrijden, maar acht de kans dat PSV echt wat kan gaan presteren in de Champions League niet zo heel groot. De ploeg van Mark van Bommel werd donderdagavond gekoppeld aan grootmachten FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. "Dit is denk ik de meest zware poule die PSV had kunnen treffen."

Loodzwaar, maar desalniettemin wel prachtig. "Als je voetballiefhebber bent, droom je van dit soort tegenstanders", zegt Van Erp. "Het zijn mooie affiches, maar sportief gezien had het niet zwaarder gekund." Met FC Barcelona en Tottenham Hotspur treft PSV clubs die al jaren in de Champions League acteren. Internazionale is er dit jaar ook weer bij, maar de laatste keer dat de club uit Milaan meespeelde in het miljoenenbal was in het seizoen 2011-2012.

LEES OOK: Loodzware Champions League-poule PSV: FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Inter naar Eindhoven

Tekst gaat verder onder de video.

Vincent Janssen en Stefan de Vrij

Bij Tottenham Hotspur speelt de in Oss geboren Vincent Janssen, maar de kans lijkt klein dat de spits tegen PSV in actie gaat komen. Janssen is namelijk geblesseerd en hoeft sowieso niet op veel speeltijd te rekenen. "Bij Spurs loopt bijvoorbeeld Harry Kane rond, een van de beste spitsen van de wereld." Bij Inter staat Oranje-international Stefan de Vrij sinds dit seizoen onder contract. "Dat is ook bijna het enige wat we weten van die ploeg. Maar een Italiaanse ploeg staat normaal gesproken niet bekend om het aanvallende spel, dus die zullen de tegenstander het spel laten maken."

Realistisch

PSV maakt volgens Van Erp 'realistisch gezien' geen enkele kans in de Champions League. "Op voorhand ben je kansloos in deze poule. Maar het zou natuurlijk schitterend zijn als het wel lukt. Het is ook natuurlijk geen schande als je ook kijkt naar de begrotingen van de tegenstanders."

Toch denkt Van Erp dat PSV ergens nog wel wat puntjes kan sprokkelen. "Het is voor de PSV'ers geweldig om dit soort wedstrijden te mogen spelen. Daar gaan ze heel veel van leren. Die ervaring is onbetaalbaar. En als Messi en co straks naar het Phillips Stadion komen, zal de sfeer ook ongetwijfeld geweldig zijn. Het is vooral een mooi avontuur."