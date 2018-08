Rijsbergse verzetsgeschiedenis blijft voortbestaan, eerbetoon aan omgekomen familie

RIJSBERGEN - Op 4 oktober 1944 vielen 's ochtends vroeg Duitse militairen de boswachterswoning van de familie Neefs binnen. Tijdens het drama van de Vloeiweide kwamen dertien verzetsmannen en vier burgers om. Onder de slachtoffers waren de vrouw van de boswachter, Maria Koijen, en drie van hun kinderen. Om hen te herdenken, plaatste de gemeente Rijsbergen donderdag twee straatnaamborden.

De familie Neefs had een boswachterswoning in het buitengebied tussen Rijsbergen en Breda. Onder het huis zat een illegale radiopost verscholen. Aan dat verzet kwam op 4 oktober 1944 een einde.

Boswachtershuis omsingeld

Terwijl het huis omsingeld werd door zo'n honderd Duitse militairen, zaten zoon Emiel (18) en zijn vriend Frie (19) te ontbijten. Drie mannen stapten de keuken binnen en dwongen de jongens om de zeventien verzetsstrijders, die zich schuilhielden in het boswachtershuis en de schuur, te verraden. Zij kregen die kans niet, omdat vader Neefs met een van de verzetsstrijders binnenstapte en de Duitse officier en een Nederlandse verrader neerschoot.

Buiten ontstond een groot gevecht, waarbij de mannen die naar buiten vluchtten neer werden geschoten. Het huis waar verschillende mensen zich verschuilden in de kelder werd bestookt met handgranaten en schoten. De kelder werd geblokkeerd en het huis vatte vlam. Moeder Neefs, Maria Koijen, en drie van de kinderen kwamen om.

De overige verzetsstrijders in de schuur werden gevangen genomen en werden de volgende dag doodgeschoten in Breda.

Herdenking

Jaarlijks wordt het drama van de Vloeiweide herdacht in Rijsbergen. Maar volgens stichting Vloeiweide verdiende de familie Neefs extra aandacht, vertelt voorzitter Onno Brautigem: "Jarenlang hebben we in de herdenking wel aandacht besteed aan alle andere gevallen, maar te weinig aan de familie Neefs."

Een zoon en dochter van de boswachter, Julia van Rijckevorsel-Neefs en Johan Neefs, onthulden donderdag samen met de burgemeester en de voorzitter van de stichting de twee straatnaamborden. "Het raakt me dat twee kinderen van de boswachter hier ook aanwezig zijn. Dat maakt de geschiedenis levend en tastbaar. Op deze manier kunnen we de geschiedenis door blijven geven", vertelt de ontroerde voorzitter.