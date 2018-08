Brazilianen massaal naar herdenking sterfdag van pater Eustachius uit Aarle-Rixtel

Familieleden van pater Eustachius in de graftombe van hun beroemde oom. Tweede van rechts is Will van den Boomen (foto: Lout Donders)

BELO HORIZONTE - In Belo Horizonte in Brazilië wordt de 75ste sterfdag herdacht van pater Eustachius. Hij werd geboren als Huub van Lieshout. Zijn wieg stond in Aarle Rixtel. Padre Eustaquio is in Nederland niet zo bekend, maar deze week stonden in Brazilië 20.000 mensen bij zijn graftombe. Hij is er een begrip en geliefd.

De herdenking wordt bijgewoond door zo’n vijftien familieleden van pater Eustachius en hun vrienden. Patrick Timmermans maakt er een aflevering voor de documentairereeks Brabantse Helden die bij Omroep Brabant wordt uitgezonden.









Gave om te genezen

Eustachius van Lieshout ging in de jaren '20 van de vorige eeuw als missionaris naar Zuid-Amerika. Hij werd mateloos populair toen hij de gave bleek te hebben om mensen te genezen. Van heinde en verre kwamen Brazilianen naar hem toe om hem aan te raken.

Collega-paters en familie kregen na zijn dood in 1943 enkele botjes van zijn lichaam als relikwie. In 2006 is de Brabantse pater zalig verklaard. In 2010 zijn de relikwieën van de Brabantse pater door de Paters van de Harten overgedragen aan de familie van Eustachius.





Botjes en haren

Omdat Eustachius zalig is verklaard, gaf de kerk toestemming om de overblijfselen officieel te vereren. In het Braziliaanse Belo Horizonte zijn toen in enkele speciale missen botjes en haren van de Brabantse pater Eustachius van Lieshout vereerd.

De 75ste sterfdag van Eustachius van Lieshout is in Belo Horizonte een dagen durende manifestatie met elke dag een mis. Omdat het vandaag dé gedenkdag is, wordt de mis opgedragen door de aartsbisschop.

Hetzelfde bloed

Patrick Timmermans weet niet wat hem overkomt. “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt de documentairemaker. “We zijn hier met familieleden en telkens als de Brazilianen dat ontdekken, willen ze die mensen aanraken, omdat ze hetzelfde bloed hebben als pater Eustachius. De Brazilianen zijn van mening dat ze nooit meer dichter bij de pater kunnen komen dan door familieleden aan te raken”.

Timmermans is zelf niet meer zo betrokken bij de kerk. “Maar als je dit ziet”, zegt hij, “dan realiseer je je opeens dat wij in Nederland toch wel wat kwijtgeraakt zijn.”

Zoveel devotie

Will van den Boomen is een neef van de pater. Hij werd geboren toen zijn oom overleed dus hij heeft hem zelf niet gekend. “Maar ik sprak een 98-jarige mevrouw die Eustachius wel heeft gekend. Onvoorstelbaar hoeveel devotie zij uitstraalde”, aldus Van den Boomen.

Hij is de man die in de jaren negentig besloot dat de naamsbekendheid van zijn oom vergroot moest worden. “Ik stond toen bij zijn graftombe. De man op de foto keek mij indringend aan en het was net of hij wilde zeggen: jongen doe eens iets aan mijn bekendheid. Dat is overigens in Brazilië geen probleem. Er zijn de laatste dagen al 20.000 mensen bij de graftombe geweest. Ja, dan gaat er echt wel iets door je heen”, zegt Van den Boomen.

