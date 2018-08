Het wonder van baby Miguel die weer kan zien, moeder schreef er een boek over: 'Geef nooit op'

REUSEL - Baby Miguel grijpt met zijn handjes naar de microfoon van de verslaggever. Eigenlijk een klein wonder, want het jongetje werd een jaar geleden blind geboren. In Nederland kon het kind niet geholpen worden. "Hij zal de rest van zijn leven met een stok moeten lopen", kregen de ouders in Nijmegen te horen. Maar die gaven niet op. Moeder Lieveke de Kort schreef er een boek over, met de titel 'Baby Miguel', dat zondag verschijnt.

Ze zakte door de grond toen ze hoorde dat haar kindje nooit zou kunnen zien, zegt Lieveke. Maar ze legden zich er niet bij neer. Omdat het stel vlak over de grens in het Belgische Arendonk woont, kwam het in contact met Belgische artsen. Een dokter uit Luik bracht ze uiteindelijk in contact met een arts in Amerika, die Miguel wel kon helpen.

Steun

Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost, want voor de operatie was honderdduizend euro nodig. Via crowdfunding kregen Lieveke en Michael dat geld bij elkaar. "Het boek is geschreven om al die mensen te bedanken", zegt Lieveke. Onder meer voetballer Wesley Sneijder en zijn vrouw Yolanthe hielpen het stel aan genoeg geld voor de operatie.

Wat moeder Lieveke ook met het boek wil duidelijk maken, is dat ouders van een kind met een handicap nooit moeten opgeven. "Als wij ons hadden neergelegd bij het oordeel van de Nederlandse artsen, dan had Miguel nooit kunnen zien". Het boek is ook erg persoonlijk en begint met de voorzichtig opbloeiende liefde tussen Lieveke en haar vriend Maikel op de Reuselse kermis: "ik geef mij helemaal bloot in het boek", zegt Lieveke daarover.

Vrolijk kindje

Met baby Miguel gaat het erg goed. Hij is vrolijk en krijgt al streken, zegt zijn vader. De grootste wens van Lieveke is dat haar zoon later zelf het verhaal over zijn operatie kan lezen. Het boek ligt vanaf zondag in de Kempen in de Primera boekwinkels en is online te bestellen.