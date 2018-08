Eropuit met je teckel en 4 andere tips voor dit weekend!

SON - Brabant bruist! Er is zoveel te doen, dus Omroep Brabant helpt je een handje. Deze vijf evenementen mag je niet missen.

Tip 1 Soul Live Festival in Den Bosch (zaterdag)

Een feestje voor alle liefhebbers van soul, funk, disco en 90’s R&B in Den Bosch deze zaterdag. Het Soul Live Festival brengt niet alleen een ode aan grootheden als James Brown, Aretha Franklin en Stevie Wonder, er zijn ook grote namen van eigen bodem. Zo treden Berget Lewis, Candy Dulfer en Ben Sanders op. Het festival begint om 14.00 uur. Voor een kleine veertig euro heb je een ticket.

Het Soul Live Festival wordt op de Pettelaarse Schans gehouden. Het is een minuut of twintig lopen van de binnenstad. Geen zin in een wandeling, bussen 306 en 80 en stadsbus 1 brengen je in de buurt van het festivalterrein. Je kan ook met de auto komen. Het terrein ligt vlak langs de A2. Je komt er het snelst als je Pettelaarse Schans 1 in je navigatie invoert.

Tip 2 Corso Zundert (zondag)

Zondagmiddag trekt de jaarlijkse parade van dahliacreaties weer door de Zundertse straten. Twintig buurtschappen hebben maanden gewerkt aan de wagens. Verschillende fanfares en showbands zorgen voor de muzikale omlijsting van het spektakel. Tickets zijn vanaf 9 euro te verkrijgen.

De optocht gaat om 13.30 uur van start. De eerste doorkomst van de wagens is vanaf 14.00 uur gepland. Rond 16.30 uur is de tweede doorkomst. Zo kunnen wagens nogmaals bekeken worden en krijgen ze te horen hoe de jury hen beoordeeld heeft. Ieder buurtschap hoopt dat bij hun wagen die beroemde zin 'U mag stoppen....!' te horen zal zijn.

Mocht je het daarna thuis nog eens rustig willen bekijken, dat kan. Omroep Brabant zendt de hoogtepunten van het corso zondag vanaf 18.46 uur.

Tip 3 Teckel Take Over (zondag)

Niets is zo leuk als met je hond eropuit trekken. Normaal gesproken kan je hond niet mee naar evenementen maar zondag is het in Breda juist de bedoeling dat je je viervoeter wel meeneemt. Tussen 12.00 en 19.00 uur ben jij samen met je teckel welkom in Café Sam Sam aan de Grote Markt 2 in Breda.

Er worden puppychino’s geserveerd, dus je weet dat het een feestje wordt! Met de auto kan je niet tot aan het café komen maar in de binnenstad van Breda zijn verschillende parkeergelegenheden. De Grote Markt ligt een klein kwartiertje wandelen van het station en een goede vijf minuten lopen van het busstation in het centrum.

Tip 4 Brabantse ballonfeesten in Gemert (zaterdag en zondag)

In Gemert kan je dit weekend je nek stijf kijken aan de ballonnen. Zowel op zaterdag als op zondag gaan er tientallen luchtballonnen omhoog. En er zitten beauty’s tussen! Een van de meest in het oog springende ballonnen is misschien wel deze Vincent.

Vanaf 17.00 uur zijn er verschillende shows. Om 18.15 uur gaan de eerste ballonnen de lucht in. Een uurtje later stijgt de laatste op. Maar dan is de pret op de velden van VV Gemert (Sportlaan 9 in Gemert) nog niet gedaan. Er zijn op het terrein nog allerlei activiteiten georganiseerd. Je kan ook meevaren met een ballon. Er zijn verschillende arrangementen. Vanaf 165 euro kan je een vaart maken.

Tip 5 La Fête des Limousines in Vught (zondag)

In Vught is er zondag een feestje voor iedereen die een zwak heeft (of zelfs diepe liefde voelt) voor prestige-sedans. Op Fort Isabella in Vught (Reutsedijk 7 in Vught) verzamelen de wagens en hun eigenaren zich vanaf 10.00 uur. Er komen zo’n 300 Citroëns, Peugeots, Renaults en Talbots naar het terrein. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de liefhebbers elkaar ontmoeten. Ook aan de kinderen is gedacht; zij kunnen een speurtocht doen en zich uitleven op een springkussen. La Fête des Limousines duurt tot 15.00 uur en in gratis toegankelijk.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!