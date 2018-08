Kunstwerk van Gogh komt tot leven in bloemen

ZUNDERT - Een gigantisch Van Gogh kunstwerk van dahlia’s. Bij het Van GoghHuis in Zundert zijn ze ermee bezig. Met een projector wordt een tekening van een paar schoenen van de kunstenaar geprojecteerd en ingevuld met bloemen. Het werk beslaat honderd vierkante meter en wordt gemaakt door de Braziliaanse kunstenaar en fotograaf Vik Muniz.

Muniz is een kunstenaar die speelt met beelden uit de kunstgeschiedenis. Hij maakt bekende beelden na met ongewone materialen. Zo maakte hij bijvoorbeeld een Mona Lisa uit pindakaas, maar hij gebruikt ook een vuilnisbelt als decor voor verschillende schilderijen. Directeur Ron Dirven van het Van GoghHuis was onder de indruk van een werk dat hij in Zuid-Frankrijk zag: "In een kerk had Muniz een Van Gogh nagemaakt met bloemen, toen dacht ik: het zou fantastisch zijn als hij dat in Zundert zou komen doen met Dahlia's"

De kunstenaar reageerde meteen enthousiast op het voorstel. Enerzijds omdat hij het mooi vond iets te maken in een woonplaats van Van Gogh, maar ook omdat hij heel graag werkt met de lokale bevolking. In de tuin van het Van GoghHuis maakt zijn team, samen met vrijwilligers het kunstwerk. Een deel van die vrijwilligers prikt de dahlia's en een deel bevestigt ze aan het kunstwerk. Zo ook Jacqueline, die geniet met volle teugen: "Het is een uniek project waar je aan mee kan werken, dat moet je gewoon gedaan hebben!"

Tot diep in de nacht werkt het team aan het kunstwerk en het hoopt dat het op tijd af komt voor het bloemencorso in Zundert begint. Het werk is gebaseerd op Van Gogh’s laatste schilderij van een paar schoenen en is te bewonderen van 1 tot en met 16 september in de tuin van het museum. Het Van GoghHuis ligt op de route van het corso, waarbij ook dahlia’s te bewonderen zijn.