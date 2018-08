De skyline van Breda verandert, KPN-mast van 70 meter hoog wordt ontmanteld

BREDA - De skyline van Breda gaat een klein beetje veranderen. De karakteristieke antennemast van ongeveer 70 meter hoog bij het KPN-gebouw aan de Oude Vest wordt verwijderd. Overigens lijken maar weinig Bredanaars rouwig te zijn om de ontmanteling, heel mooi is de mast namelijk niet.

“Hij is bijna weg, de grote toren.” Onder toeziend oog van wethouder Paul de Beer zijn de technici al vroeg in de weer met het ontmantelen van het gevaarte. Het woord lelijk neemt wethouder Paul de Beer niet in de mond: “Hij was functioneel.”

Tekst gaat verder onder de video

Verder de hoogte in

De toren is door nieuwere technieken niet meer nodig en dat maakt de weg vrij voor de herbestemming van het terrein. De Beer: “Het oude postkantoor kan een mooie woonlocatie worden en het helpt dat de mast weg is. Daarnaast blokkeerde de mast door de straalverbindingen ook allerlei mogelijkheden om woningbouw toe te voegen in de stad. Niet alleen op deze locatie, maar ook op andere plekken kunnen we nu wat meer de hoogte in. Dat is hard nodig.”

De mast was het op twee na hoogste punt van Breda, werd in 1987 geplaatst en is decennialang gebruikt door telecombedrijven en omroepdiensten. WonenBreburg kocht het pand in 2005 en KPN huurde het grootste deel van het gebouw. Eind 2018 loopt het huurcontract met KPN af.