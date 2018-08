Buurtbewoners klagen over chemische geur: 5 liter MDMA gevonden in Helmond, goed voor 30.000 pillen

HELMOND - In een woning aan de Wethouder van Wellaan in Helmond is donderdag vijf liter MDMA gevonden. Buurtbewoners klaagden al langere tijd dat er een chemische geur rondom het huis hing. Een wijkagent is samen met recherche en de brandweer op onderzoek uitgegaan en trof de liters drugs aan.

Met vijf liter MDMA kunnen zo'n 30.000 pilletjes gemaakt worden. Buurtbewoners kregen last van hun ogen en luchtwegen door de sterke, chemische geur die rondom het huis hing en klaagden bij de woningbouwvereniging. Door deze meldingen ontstond het vermoeden dat in de woning een drugslaboratorium zou zitten.

Geheime kamer

Tijdens het onderzoek van de hulpdiensten bleek dat er in de woning door de bewoner extra muren waren gebouwd om zo een nieuwe ruimte te creëren. Daar zat het drugslab echter niet in. Wel stond er een koelkast in, waarin de grote maatbeker stond met de vijf liter MDMA. Wanneer de vloeistof bewerkt is, levert dat ongeveer vijf kilo MDMA-kristallen op. Dat is goed voor 30.000 pillen.

In de woning was een 28-jarige man aanwezig die het huis sinds juni huurde. Hij werd aangehouden en zit vast voor verder onderzoek door de recherche.