'Ik maak je af!', Syriër voor de rechter na bedreigen burgemeester van Laarbeek

DEN BOSCH - De 18-jarige Syriër uit Beek en Donk die ervan verdacht wordt dat hij burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek met de dood bedreigde, staat vrijdagochtend voor de rechter. De burgemeester woont de zaak niet bij. "Mijn aanwezigheid is niet noodzakelijk."

De doodsbedreiging dateert van 21 december 2017 en zou niet op zichzelf staan. Er zouden op dit moment meerdere bedreigingen - uit andere hoeken - zijn die door justitie en de politie worden onderzocht. Van der Meijden staat bekend om zijn doortastende optreden tegen de georganiseerde criminaliteit in zijn gemeente. Maar volgens de burgemeester heeft de bedreiging door de Syriër hier niet direct mee te maken.

De Syriër zou tijdens een afspraak met de burgemeester tegen hem gezegd hebben: "Ik kom jou nog wel tegen. Ik maak je dood en ik maak je af."



Van der Meijden wordt sinds de doodsbedreiging beveiligd. "Voor mij in mijn functie is zo'n bedreiging vervelend, maar daar leer je wel mee omgaan", liet de burgemeester weten. "Voor mijn omgeving is het allemaal wat lastiger en vraagt het om meer uitleg en nazorg." Van der Meijden benadrukt dat hij zich niet belemmerd voelt in zijn functioneren als burgemeester. "Pertinent niet."