A16 dit weekend dicht van Rotterdam naar Breda, bekijk hier de omleidingsroutes

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De A16 van Rotterdam naar Breda is dit en volgend weekend dicht tussen de knooppunten Klaverpolder en Zonzeel. De weg is afgesloten vanaf vrijdagavond negen uur tot en met maandagochtend vijf uur in verband met werkzaamheden. Automobilisten moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 25 minuten.

Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel wordt onderhoud aan het asfalt gepleegd. Hierdoor zijn naast de snelweg A16 ook de op-en afrit Zevenbergschen Hoek en tankstation Tango bij parkeerplaats Den Hoek richting Breda dicht.

Verder is de verbindingswegen A17-A16 afgesloten ter hoogte van knooppunt Klaverpolder voor verkeer vanuit Roosendaal en Rotterdam richting Breda. Net als de verbindingsweg A16-A59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Dordrecht richting Waalwijk.

Verkeer vanuit Dordrecht naar Breda

Volg de A16 en neem bij knooppunt Klaverpolder de A17. Vervolgens op de A17 bij knooppunt De Stok neem je de A58 richting Breda.

Verkeer vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom en Antwerpen

Kies voor de A29 ter hoogte van het knooppunt Vaanplein. Volg de A29 en de A4 tot Bergen op Zoom of Antwerpen.

Verkeer vanuit Rotterdam richting Breda en Tilburg

Kies voor de A15 tot knooppunt Deil en kies daar voor de A27 richting Breda en Tilburg.