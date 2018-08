GGD na dood student (20) Fontys: 'Meningokokken komt maar heel weinig voor'

TILBURG - Een 20-jarige student van de Fontys Hogeschool journalistiek in Tilburg overleed donderdag aan de meningokokkenziekte. Het aantal gevallen van deze ziekte is sinds 2015 flink gestegen, toch is er geen reden voor paniek. Danielle Oorsprong, arts infectieziektebestrijding van GGD Hart voor Brabant geeft tekst en uitleg over meningokokkenziekte.

“Het aantal meningokokkenziektes fluctueert over de tijd, we weten niet precies hoe dat komt”, vertelt Oorsprong. “Er is een toename van één bepaald type, type W. Die kwam eerst nauwelijks voor en nu komen we hem iets vaker tegen. Daarbij moet ik zeggen dat het nog steeds een ziekte is die maar heel weinig voorkomt.”

Volgens GGD-arts Oorsprong is het voor de meeste mensen daarom niet nodig om iets tegen meningokokken te doen: “Wel is het zo dat intensieve contacten bij een besmettingsgeval door de GGD worden benaderd om met hen bekijken of er wel voorzorgsmaatregelen zoals antibiotica nodig zijn.”

Snel handelen is belangrijk

Als je de ziekte toch krijgt is het te genezen. “Dat kan met antibiotica. Het gevaar van deze ziekte is dat het heel snel kan gaan”, legt Oorsprong uit. “Daarom moet de antibiotica ook heel snel gegeven worden.”

Er bestaat ook een vaccinatie. “Vanaf dit jaar worden kinderen vanaf veertien maanden of veertien jaar tegen meningokokken gevaccineerd.”

Symptomen

De symptomen van een meningokokkenbesmetting zijn een plotselinge hoge koorts, een zeer stijve nek en kleine rode of paarse vlekjes op de huid die niet weg te drukken zijn. Het is belangrijk om snel naar de huisarts te gaan als deze symptomen de kop op steken.