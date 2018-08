De herfst begint vrijdagnacht met vorst!

EINDHOVEN - Na de warmste zomer ooit, gaat het vrijdagnacht vriezen. Het koelt af tot een graad of vijf en aan de grond kan de temperatuur plaatselijk onder nul belanden.

En dat terwijl de gemiddelde temperatuur de afgelopen maanden maar liefst 19 graden was. Daarmee stoot de zomer van 2018 het record van 2003 van de eerste plek.

Toen was de gemiddelde temperatuur 18,7 graden. Met 19 graden was het gemiddeld twee graden warmer dan normaal. Ook gaat dit seizoen de boeken in als heel droog en zeer zonnig.

Vannacht nachtvorst

Vanaf zaterdag start voor meteorologen de weerkundige herfst. Deze lijkt koud te beginnen, want komende nacht kan het landinwaarts afkoelen tot rond een graad of 5 en zelfs een graadje vorst aan de grond is niet uitgesloten. Na die koude nacht volgt een aangenaam weekend met veel zon en wat hogere temperaturen.