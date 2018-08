Johan Vlemmix opent stembus voor Lage Landen Lijst: kies het mooiste Nederlandstalige liedje

EINDHOVEN - De stembus voor de Lage Landen Lijst is vrijdagochtend geopend. Johan Vlemmix deed dat in het radioprogramma Wakker. In de Lage Landen Lijst gaat Omroep Brabant op zoek naar het mooiste Nederlandstalige liedje. Dat doen we samen met Omroep Zeeland, L1 uit Limburg en de Belgische VRT Radio 1.

Vlemmix mocht van presentator Maarten Kortlever de stembus openen. Maarten: "Hij maakt eigenlijk zulke slechte liedjes dat ze echt nooit in die Lage Landen Lijst zullen komen." Vlemmix hield een warm pleidooi voor Brabant van Guus Meeuwis. "Die draai ik echt elke dag en dan krijg ik een warm gevoel vanbinnen!"

Er is een lijst van 100 liedjes samengesteld door een deskundige jury. Die mag door het publiek. Er is een open invulveld voor het publiek waarin mensen zelf suggesties kunnen doen. De volledige top 100 wordt uiteindelijk op zaterdag 22 september uitgezonden tijdens een speciale uitzending op alle radiozenders van de deelnemende omroepen.

Stemmen doe je op lagelandenlijst.omroepbrabant.nl