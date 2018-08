Herstart reactoren kerncentrale Doel twee maanden uitgesteld

DOEL - De herstart van twee van de vier reactoren van de kerncentrale in het Doel is uitgesteld. In plaats van oktober wordt het december, meldt exploitant Engie Electrabel. De Belgische kerncentrale ligt net over de grens bij Ossendrecht.

De reactoren zijn in onderhoud omdat ze langer in gebruik blijven dan oorspronkelijk gepland. Bij een inspectie van reactor 1 bleek dat er iets moest gebeuren aan het reservekoelwatersysteem. Uit voorzorg wordt nu ook het systeem van reactor 2 aangepakt.

December

Doel 1 wordt volgens de nieuwe plannen op 10 december weer in gebruik gesteld en Doel 2 op 31 december. De derde reactor kreeg onlangs toestemming om na langdurig onderhoud weer op te starten na problemen met het beton. Nummer vier ligt tot medio december stil om te onderzoeken of daar ook betonproblemen zijn.

Buurlanden zijn bezorgd over de veiligheid van de centrale nabij Antwerpen. Dat geldt ook voor de andere Belgische kerncentrale, in Tihange niet ver van Luik.